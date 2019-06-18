Şehit Mursi İçin Posof'ta gıyabi cenaze namazı kılındı
1 saat önce
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Posof ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Posof
ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftüsü Murat Susam tarafından kıldırılan cenaze namazı Posof merkez camiinde öğle namazından sonra eda edildi.
Namaz sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Murat Susam, Muhammet Mursi'nin de bir mücahit olduğunu ve müslümanların çektiği sıkıntıları dile getirdi.
Gıyabi cenaze namazına İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz
ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ARDAHAN
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
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