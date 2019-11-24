Son Dakika Haberleri: Şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı - Son Dakika

Şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Şehit Akkaya'nın (22) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve Afyonkarahisar'a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ile İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Mustafa Akkaya'nın bekar olduğu öğrenildi.

Mustafa Akkaya, Şanlıurfa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit
Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Mustafa Akkaya'nın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]