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Şehit Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika

Şehit Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oluyor

09.07.2021 00:57
Şehit Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oluyor, System.String[]

Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemenin hayalini kuran ve bu hayalini dile getirdikten birkaç hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları Ayasofya Camii avlusunda sergileniyor.

Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemenin hayalini kuran ve bu hayalini dile getirdikten birkaç hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları Ayasofya Camii avlusunda sergileniyor.

"Türkiye Ulu Camileri" adlı albüm kitabından yola çıkılarak hazırlanan "Memleketimin Ulu Camileri" sergisi İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneği'nin ortak girişimiyle açıldı.

Çengelköy'de 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edilen Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oluyor. Yeni Şafak foto muhabiri Şehit Mustafa Cambaz, Türkiye'deki 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını çekerek arşivlemişti. Çektiği ulu cami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemek isteğini dile getirdikten birkaç hafta sonra 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve Cambaz FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un katılımıyla açılışı gerçekleşen "Memleketimin Ulu Camileri" sergisi Ayasofya Camii'nin manevi atmosferinde, tam da hayalindeki gibi sergileniyor.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan ve yaptığı işi "kayıt fotoğrafçılığı" olarak tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı. Fotoğraf arşivini bir web sitesi açarak bedelsiz olarak araştırmacılara ve meraklılara sunan Mustafa Cambaz, paha biçilmez arşivinin yanında 700 fotoğrafın yer aldığı kitabı için de Türkiye'nin 118 ulu camisini yeniden gezerek fotoğrafladı. Kitap Mayıs 2016'da "Türkiye Ulu Camileri" adıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları tarafından yayınlandı.

Açılış öncesi konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Gençlik yıllarımızda, 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' diyerek yürüdüğümüz günler aklıma geldi. O yüzden Ayasofya'nın cami olarak açılması çok büyük bir anlam ifade ediyor. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz bizler için son derece kıymetli. Hem Ayasofya'nın camiye dönüşümü hem şehidimiz tarafından hem diğer camilerimizin fotoğraflanmış olması, yıllar sonrasına ışık tutacak mesaj niteliğindeki bu arşivin burada kamuoyuyla paylaşılması bizim için çok anlamlı" diyerek duygularını ifade etti.

"Camilerimiz vatanımızın mührüdür"

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat yapmış olduğu konuşmada, "Bugün gerçekten çok heyecan verici ve anlamlı bir buluşma için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ayasofya-i Kebir Camii bir yıldır müminlerin ibadethanesi olarak hizmetinde. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Burası ulu bir cami ve memleketimizin her tarafında Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılmış binlerce camilerimiz, eserlerimiz var. Bu camilerimiz vatanımızın mührüdür. 15 Temmuz yıldönümü öncesi bizler de işte burada memleketimizin ulu camilerinin fotoğraf sergisini açarak halkımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

Mustafa Cambaz kimdir

18 Kasım 1963 yılında Gümülcine'de doğan Mustafa Cambaz ilköğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Batı Trakya'da Türklerin hakları için mücadele eden Cambaz, askerlik döneminde Yunan ordusunda görev yapmak istemediği için vatandaşlıktan çıkarıldı ve köyüne bir daha gidemedi. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitiren Cambaz bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1999 yılından itibaren Yeni Şafak ve TVNET'te muhabirlik, yöneticilik gibi görevlerde bulundu. Bir yandan gazetecilik mesleğini sürdürürken diğer yandan da Türkiye'yi gezerek tarihi eserleri fotoğrafla belgeleme çalışması yaptı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine yaptığı kayıt fotoğrafçılığının yanında haber dosyaları ve belgesellere de imza attı. 2016 yılında Atatürk ve Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Türkiye Ulu Camileri" adlı kitabı yayınlandı. Bu kitap çalışması için Türkiye'nin il ve ilçelerinde bulunan 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını çekti. Kitabı yayınlandıktan bir ay sonra Çengelköy'de 15 Temmuz gecesi askeri darbe girişiminde bulunan cuntacılar tarafından şehit edildi. Haymatlos (vatansız) kimliğiyle yaşayan ve uzun yıllar boyu girişimlerine rağmen Türk vatandaşlığına geçemeyen Cambaz, ancak şehit edildikten sonra çok istediği Türk kimliğine kavuştu. Bugün Çengelköy Mezarlığı'nda yatan şehit Mustafa Cambaz'ın bir hayali gerçekleştiriliyor. Şehidimizin ruhu şad olsun. - İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Darbe Girişimi, İstanbul, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Cambaz'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika


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