Şehit Mustafa İlter'in İsmi Ölümsüzleşti

Turgutlu Belediyesi 1995 yılında Ardahan Göle'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa İlter'in adını ölümsüzleştirdi.

Turgutlu Belediyesi 1995 yılında Ardahan Göle'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa İlter'in adını ölümsüzleştirdi. İsmi Derbent Mahallesindeki bir parka verilen Şehit Mustafa İlter Parkı'nın tabelası takılarak temsili açılış töreni gerçekleştirildi.



1995 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa İlter'in ismi memleketi Turgutlu'da ölümsüzleşti. Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri'nin aldığı karar ile adı Derbent Mahallesinde bir parka verilen Şehit Mustafa İlter Parkı'nın temsili açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Gazi P. Kd. Üsteğmen Turgut Gürkaş, daire müdürleri, Şehit Mustafa İlter'in ailesi, şehit ve gazi yakınları, çevre sakinleri katıldı.



Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından lokma hayrının yapıldığı törende, parkın sembolik açılışı gerçekleştirildi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde Şehit İlter'in annesi Ayşe İlter, oğlu Mustafa ve kardeşi Ahmet İlter ile bir araya gelen Başkan Şirin, "Yüce Rabbimiz'in Şehadetiyle onurlandırdığı hemşehrimizin ismi artık burada, Derbent Mahallemizde yaşayacak. Bugün değerli ailesi de aramızda. Rabbim onlara sağlık sıhhat versin. Bu güzel vatana hayırlı evlatlar yetiştiren, Kahraman Şehidimizin kıymetli annesine, bizim de değerli annemize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.



Konuklar parkın düzenlenmesinde ve tabelanın takılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. - MANİSA

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