Son Dakika Haberleri: Şehit Mustafa Korkmaz'ın anne ve babasına 'Şehadet Belgesi'
Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Korkmaz'ın anne ve babasına 'Şehadet Belgesi' - Son Dakika

Şehit Mustafa Korkmaz'ın anne ve babasına 'Şehadet Belgesi'

6 saat önce

HAKKARİ'de, roket saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Mustafa Korkmaz'ın, Mersin'de yaşayan anne-babasına 'Şehadet Belgesi' verildi.

Şehit Mustafa Korkmaz'ın anne ve babasına 'Şehadet Belgesi', System.String[]

HAKKARİ'de, roket saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Mustafa Korkmaz'ın, Mersin'de yaşayan anne-babasına 'Şehadet Belgesi' verildi.

Mersinli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Korkmaz, 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korkmaz, kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit erin 'Şehadet Belgesi'ni anne-babasına teslim etmek için Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, acılı ailenin bayraklara donatılan Mesudiye Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, 'Şehadet Belgesi'ni anne Birgül Korkmaz ile baba İsa Korkmaz'a verdi.  Tuğamiral Kireçtepe, "Türkiye Cumhuriyeti adına, sizlere 'Şehadet Belgesi' takdim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, tüm kurumlarımızla her zaman her koşulda yanınızdayız. Şehidimiz, artık sadece sizin değil, tüm Türk milletinin evladıdır. Allah şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet, makamını yüce eylesin" dedi.

Anne-baba da "Şahadet haberini aldığımız ilk dakikadan itibaren her zaman yanımızda oldunuz. Bu devlet, bu vatan ve bu bayrak bizim. Vatan sağ olsun" dediler.

Bu arada, Akdeniz Belediye Meclisi'nin oybirliği aldığı kararla şehidin anne-babasının yaşadığı Mesudiye Mahallesi 5112 Sokak'a, 'Şehit Mustafa Korkmaz' ismi verildi.


Mustafa Korkmaz, Mersin, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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