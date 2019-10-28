Son Dakika Haberleri: Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

33 dakika önce

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi

Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Korkmaz, Hakkari, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:49 Kaynak: AA
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