Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa...
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:49 Kaynak: AA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi
Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması
Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
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