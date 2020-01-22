Şehit Mustafa Selçuk Yörükoğu memleketi İzmir'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Selçuk Yörükoğu memleketi İzmir'de anıldı - Son Dakika

Şehit Mustafa Selçuk Yörükoğu memleketi İzmir'de anıldı

6 saat önce

Sefere çıkacağı gemiyi onarmaya çalışırken 20 Ocak 1987'de elektrik akımına kapılarak şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Selçuk Yörükoğlu, şehadetinin 33'üncü yılında dualarla anıldı.

Şehit Mustafa Selçuk Yörükoğu memleketi İzmir'de anıldı, System.String[]

Sefere çıkacağı gemiyi onarmaya çalışırken 20 Ocak 1987'de elektrik akımına kapılarak şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Selçuk Yörükoğlu, şehadetinin 33'üncü yılında dualarla anıldı.

Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte devre arkadaşları tarafından şehidin mezarına çelenk bırakıldı.

Yörükoğlu'nun öz geçmişinin okunduğu konuşmanın ardından dua edildi.

Devrem 84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Alparslan Büyükuysal, burada yaptığı konuşmada dernek olarak Türkiye'de 1984 mezunu tüm muvazzaf şehitleri andıklarını belirtti.

Törene şehidin kardeşleri, kuzenleri, sınıf ve görev arkadaşları katıldı.

Deniz Teğmen Mustafa Selçuk Yörükoğlu hakkında

İzmir'in Alsancak semtinde doğan Yörükoğlu, ortaokul eğitimi sonrası Heybeli Deniz Lisesi'ni kazandı. Ardından Deniz Harp Okulunu üstün başarıyla tamamlayan Yörükoğlu, Samsun Sahil Güvenlik biriminde göreve başladı.

Mustafa Selçuk Yörükoğlu, Kıbrıs'a sefere çıkacağı 20 Ocak 1987'de tamiri tamamlanan içme suyu tankındaki kirli suyu tahliye etmek için getirilen dalgıç pompasının fişini prize takarken elektriğe kapılarak şehit olmuştur.

O dönem 7 aylık evli olan Yörükoğlu'nun, şehit olduktan 3 ay sonra bir kızı dünyaya gelmişti.

Şehit Yörükoğlu, her yıl şehadetinin yıl dönümünde yakınları ve arkadaşları tarafından anılıyor.

Yörükoğlu, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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