Şehit Natik Karadeniz'in kabri Karakurt Barajı'nda suların yükselmesiyle nakledildi - Son Dakika

Kars'taki Karakurt Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla kabri su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan şehit Komiser Natık Karadeniz'in naaşı resmi törenle Mersin'e nakledildi.

Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mezarlığı, barajda su tutulmaya başlanmasıyla su altında kalacağından mezarların nakledilmesine başlandı.

Çalışmalar kapsamında 21 Temmuz 1979'da Mersin'de meydana gelen terör olayında şehit olan Komiser Natık Karadeniz'in naaşı, ailesinin isteği üzerine mezarlıkta düzenlenen resmi tören ve dualar eşliğinde Toroslar Akbelen Şehitliği'ne defnedilmek üzere Mersin'ne gönderildi.

Mezarlıktaki diğer mezarların nakli ise mevzuat ve dini vecibelere uygun şekilde sürdürülüyor.