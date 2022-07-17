ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMEN, ANILDI - Son Dakika
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ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMEN, ANILDI

17.07.2022 09:21

TUNCELİ'de, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, ölümünün 5'inci yıl dönümünde Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki kabri başında anıldı.

TUNCELİ'de, PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, ölümünün 5'inci yıl dönümünde Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki kabri başında anıldı.

Tunceli'de, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni

Necmettin Yılmaz için mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Vali Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de aileye taziye dileklerini ileten Vali Taşbilek, şöyle konuştu

Tek gayesi milletimizin aydınlanma davası ve bu davaya hizmet etmek olan gencecik bir fidan, bir öğretmenimizdi. Acımız çok büyük ama biliyoruz ki devletimiz de çok büyük. Başta evladımıza kıyan hain teröristler olmak üzere bütün terör örgütü mensuplarının, terörün, terörist faaliyetlerin, devletimizin bütün birimlerinin vermiş olduğu destansı mücadeleyle kökü kazınmaktadır. Allah bu yolda mücadele eden askerimize, polisimize, jandarmamıza kuvvet nasip eylesin. Başta Necmettin öğretmenimiz, Aybüke kızımız olmak üzere vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği uğruna vermiş oldukları mücadelede şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Şehit öğretmenin babası Hamil Yılmaz da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın zatında aziz milletimin değerli evlatlarının hepsine şükranlarımı sunuyorum. İçlerinde olmaktan şeref duyduğum bu aziz milletimizin ne kadar değerli olduğunu bizzat Necmettin Öğretmen bize yaşattı, yaşatıyor da. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, Allah'a hamdüsenalar olsun dedi.

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Kaynak: DHA

Necmettin Yılmaz, Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMEN, ANILDI - Son Dakika

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