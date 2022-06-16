Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım

16.06.2022 11:26
Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın (23) babası Hamit Yılmaz, oğlunun kaçırıldığı günün yıl dönümünde "Ruhun şad olsun evladım" paylaşımı yaptı.

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın (23) babası Hamit Yılmaz, oğlunun kaçırıldığı günün yıl dönümünde "Ruhun şad olsun evladım" paylaşımı yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli- Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Şehit Yılmaz'ın kaçırıldığı günün yıl dönümünde babası Hamit Yılmaz, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yılmaz, paylaşımında, "16.06.2017 seneidevriyesi. Ruhun şad olsun evladım" ifadelerini kullandı.

'BABALAR GÜNÜ'NE BURUK GİRECEĞİM'Paylaşım sonrası DHA muhabirine duygularını anlatan Hamit Yılmaz, oğlunun kaçırıldığı günün yıl dönümünde olduklarını belirterek, "Oğlum kaçırıldıktan sonra 27 gün aranmıştı. 16 Temmuz tarihinde ise memleketi Gümüşhane'ye defnettik. Bir baba olarak, bütün şehit babaları gibi böyle bir evladı bize bağışladığı için Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz. Oğlumun kaderi böyleymiş. Rabbimize tevekkül etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve vatanımızın çeşitli yerlerinde görev yapan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz. Necmettinlerin adımları, askerlerimizle birlikte ilerliyor" dedi.

Babalar Günü'ne de çok buruk gireceğini ifade eden Yılmaz, "Oğlumu ilim yolunda yetiştirdik. O da ilim ve peygamberimizin yolunda Gümüşhane'den Urfa'ya gitti. Urfa'daki evlatlarımıza vatan sevgimizi aşılamak istedi. Maalesef hayatı asalaklar tarafından alıkoyularak şehit edildi. Rabbim bizlere ve tüm şehit ailelerine sabır eylesin" diye konuştu.


Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım
Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım
Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım
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Kaynak: DHA

Hamit Yılmaz, Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Necmettin öğretmenin babasından duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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