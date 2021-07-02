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Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni - Son Dakika

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

02.07.2021 15:28

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken, öğrencilerinin karnelerini dağıtarak memleketi Gümüşhane'ye giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okulda hüzünlü karne töreni yapıldı.

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken, öğrencilerinin karnelerini dağıtarak memleketi Gümüşhane'ye giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okulda hüzünlü karne töreni yapıldı.

2020-2021 eğitim öğretimde hizmete başlanan ve Şehit Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği okulda yapılan hüzünlü karne töreninde, öğretmen ve öğrenciler şehidi andı.

Törende Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencisi Mülkiye Subay, Şehidin hayatını okuyarak Çanakkale şehitleri adlı şiiri okudu. Daha sonra, öğrenciler tarafından Batmanda şehit edilen Aybüke öğretmen için Mabutsa Limanı türküsü okundu. Yapılan etkinlik sonrası öğrencilere karne ve teşekkür belgeleri Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan, karne sonrası yaptığı açıklamada, "Şehidimizin bize emaneti olan çocuklarının karne dağıtım törenine katıldık, çocuklarımızın şehidimizi unutmadıklarını görmek bize gurur verdi, Allah rahmet eylesin. Onun bize emaneti olan çocukları bugün karne aldılar ama çok sevinemediklerini gördük, buruk bir karne sevinci yaşadı çocuklar. Çocuklarla konuştuğumuzda öğretmenlerini çok sevdiklerini söylüyorlardı, gözlerinde o sevgiyi gördüm, onu çok özlediklerini söylüyorlar. Bu çocuklar bu memlekette inşallah bu tür olayların yaşanmaması için okuyup iyi yerlere geleceklerdir" dedi.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerinden Birgül Subay yaptığı açıklamada," Necmettin hoca ben 2. Sınıftayken öğretmenimdi ben şimdi 6. Sınıfa gidiyorum. Necmettin hoca bize karne verdi ve gitti ve bir daha dönmedi, şimdi o aramızda değil. Necmettin hoca şimdi burada olsaydı bizimle gurur duyardı, biz onu çok özledik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mihriban Subay'da, "Şimdi karnelerimizi alıyoruz, biraz hüzünlü bir mutluluk yaşıyoruz ama Necmettin hocamız yanımızda değil. Bende öğretmenimin yolunda gideceğim. Ben şimdi 6. Sınıfı bitirdim, 7'ye geçtim, keşke öğretmenimizde burada olsaydı. Allah onun mekanını cennet eylesin nur içinde yatsın" diye konuştu.

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni

Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Siverek, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni - Son Dakika


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