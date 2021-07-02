Üye Girişi
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı - Son Dakika

Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı

02.07.2021 14:38
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı, System.String[]

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde isminin verildiği okulda düzenlenen karne töreninde büyük üzüntü yaşandı.

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde isminin verildiği okulda düzenlenen karne töreninde büyük üzüntü yaşandı.

Görev yaptığı Siverek'ten 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan ve 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda cesedi bulunan Yılmaz'ın isminin verildiği okuldaki öğrencileri, karne gününde şehit öğretmenlerini unutmadı.

Okulda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, sınıf tahtasına "Seni çok özledik Necmettin öğretmenimiz." yazarak, masadaki fotoğrafının yanına karanfil bıraktı.

Törende Necmettin Yılmaz'ın öz geçmişinin okunması sırasında öğretmen ve öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zülfü Kan, öğrencilerin kendilerine şehit öğretmenin emaneti olduğunu söyledi.

Tüm okulda buruk bir karne sevinci olduğunu dile getiren Kan, "Öğrencilerimizin şehit öğretmenlerini unutmadığını görmek bize gurur verdi. Allah rahmet eylesin. Onun bize emaneti olan çocukları bugün karne alıyor ancak sevinemediklerini gördük. Çocuklar buruk bir karne sevinci yaşadı. Çocuklarla sohbet ettiğimizde onu hala çok sevdiklerini söylediler. Onu çok özlediklerini yazılı olarak da gördük. Bu çocuklar bu memleketin bu tür olayları yaşamaması için okuyup iyi yere gelecek." diye konuştu.

"Şimdi aramızda olmamasına çok üzülüyoruz"

Öğrencilerden Halime Çeçan, öğretmenleri Necmettin Yılmaz'ın yokluğuna alışamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Onun gibi güzel bir öğretmenimiz olduğu için çok mutluyduk. Şimdi aramızda olmamasına çok üzülüyoruz. Her ne kadar yanımızda olmasa da fotoğrafları bizimle olacak ve her daim kalbimizde yaşayacak. Allah mekanını cennet etsin. Onu çok seviyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız. Onun öğrencileri olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Eminim şimdi burada olup mezun olduğumuzu görseydi çok mutlu olurdu. Ben onu hala da çok seviyorum."

İkinci sınıfta karnesini şehit Necmettin Yılmaz'dan alan öğrencilerinden Birgül Subay ise "O şimdi aramızda değil ve biz onu çok özledik. Şu an 6. sınıftayım ve yine karne alıyorum. Necmettin öğretmenimiz şimdi burada olsaydı bizimle gurur duyardı." diye konuştu.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı
Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı

Necmettin Yılmaz, Tunceli, Siverek, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 15:12 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır 14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda 14:25 Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
14:35
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:28:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karne gününde öğretmenlerini andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement