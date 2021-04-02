Şehit Neşet Gök Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar dikildi - Son Dakika

Fidan dikim törenine şehit Neşet Gök'ün babası Turan Gök ve kardeşi Batuhan Gök'ün yanı sıra, Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp , İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan , İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın , İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir ve Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

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