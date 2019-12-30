Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika

Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu

6 saat önce

Mardin'in Dağgeçit ilçesinde 28 Aralık 1993 tarihinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu, System.String[]

Mardin'in Dağgeçit ilçesinde 28 Aralık 1993 tarihinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okundu.


Bayburt İl Müftülüğü tarafından "Şehidim Emanetinle Huzur'dayız" projesi kapsamında 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya için 26. sene-i devriyesinde Ulu Camide Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.


Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun eşi Zehra Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'in eşi Mine Bilgiç tarafından Şehit Nevzat Kaya'nın Akduran Köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. - BAYBURT

Nevzat Kaya, Aralık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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