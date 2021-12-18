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Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi - Son Dakika

Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi

18.12.2021 09:40
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi

Şehit Başkomiser Nihat Akbaş, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Şehit Başkomiser Nihat Akbaş, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

17 Aralık 2004 tarihinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş için Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Levent Böke ve müdürlük personelinin katılımıyla Yukarı Norşin Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Daha sonra Akköprü Mezarlığında bulunan Şehit Akbaş'ın kabri ve diğer şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dua edildi. - VAN

Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi
Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi

Ahmet Levent, Emin Bilmez, Aralık, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi - Son Dakika


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