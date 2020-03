Şehit Nihat Akbaş'ın ismi Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde bir sınıfa verildi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde "Bir Şehit, Bir Şehir" E-twinning projesi kapsamında 2004 yılında şehit olan Nihat Akbaş'ın ismi sınıfa verildi.

Okulda düzenlenen törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Okul Müdürü Mevlüt Yalçınyiğit, şehit Nihat Akbaş'ın kızı Kübra Akbaş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, proje sorumlusu Haticegül Petek, projenin tanıtımı yaptı.

Proje Sorumlusu Haticegül Petek, "Projenin asıl amacı öğrencilerde vefa duygusunun oluşması, şehit ailelerinin duygularına ortak olunması ve öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını kuvvetlendirmektir." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da bu topraklarda doğan her çocuğun, dünya üzerinde doğan çocuklardan biraz daha farklı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kendimize bu coşkuyu hatırlatmak için değil bu gerçeği hatırlatmak adına bunu biliyoruz. Bu topraklarda doğan her çocuk, analarının şehit olması noktasında gururla elleri kınalı olarak asker ocağına gönderdiği çocuklardır. Bu topraklarda doğan her çocuk, dünyanın her yerine medeniyeti, insanlığı ve iyiliği gösteren ve götürendir. Biz bugün burada sadece Nihat Akbaş'ı anmıyoruz. Aynı zamanda onun gibi vatanı, milleti ve memleketi uğruna canını gözünü kırpmadan feda edenleri de anıyoruz. Canını feda ederken arkasını düşünmeyenleri de anıyoruz. Ailesini, yavrusunu,bacısını kime emanet etiğinin derdine düşmeyenleri de anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Gölbaşı Anadolu Lisesi "Bir Şehit, Bir Şehir" E-twinning projesi kapsamında yaptığı çalışmaları gösteren slayt gösterisi yapıldı.

Ardından sınıfın açılış töreni yapılarak, sınıfın içi gezildi.