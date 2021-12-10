Şehit nişanlısını, asker selamı ile uğurladı - Son Dakika

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayıp düşerek ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan (28), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eda Ceylan, nişanlısı şehit uzman çavuşun cenazesi taşınırken asker selamı verdi.

Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit Ceylan için Nur Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Kırıkkale Milletvekil Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin KOAH hastası olduğu ve cihaza bağlı kaldığı olduğu öğrenilen babası Murat Ceylan ise törene katılamadı.