Son Dakika Haberleri: Şehit Nurullah Oymak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Nurullah Oymak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

14 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak'ın annesi Ummuhan Oymak memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Nurullah Oymak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak'ın annesi Ummuhan Oymak memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Balçıkhisar köyüne bağlı Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Serdar Ertaş, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve protokol üyeleri katıldı. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Nurullah Oymak'ın annesi Ummuhan Oymak Balçıkhisar Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazının ardından merhum Ummuhan Oymak'ın eşi Sabri Oymak ve ailesi taziyeleri kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:08 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat Kalkanı Şehidi Vasiyet Etti, 123 Bin Liralık Tazminat Amcasına Kaldı DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız

Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak Bakan Kurum: Sosyal Konut Proje Talepleri 19 Nisan'a Kadar Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Nurullah Oymak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]