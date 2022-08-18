Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor - Son Dakika
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Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor

18.08.2022 20:22

Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor 'Şeker Nine' adıyla bilinen 80 yaşındaki Halime Pehlivan: "36 yıl önce oğlum şehit olunca bana bağlanan aylık maaşla hayır işleri yapıyorum" Bilecik'te 36 yıl önce oğlu şehit olan kendisine bağlanan şehit maaşıyla her ay çocuklara şeker dağıtarak adı...

Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor

'Şeker Nine' adıyla bilinen 80 yaşındaki Halime Pehlivan:

"36 yıl önce oğlum şehit olunca bana bağlanan aylık maaşla hayır işleri yapıyorum"

BİLECİK - Bilecik'te 36 yıl önce oğlu şehit olan kendisine bağlanan şehit maaşıyla her ay çocuklara şeker dağıtarak adı 'Şeker Nine'ye çıkan Halime Pehlivan'ı çocuklar çok seviyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 80 yaşındaki şehit annesi Halime Pehlivan, sokakta oynayan çocuklara şeker dağıtarak hayır işliyor. Eşini trafik kazasında kaybeden ve uzun yıllar tek yaşayan Halime Pehlivan, aldığı aylık maaş ile her ay çocuklara şeker alarak Şırnak'ta şehit olan oğlu Ekrem Pehlivan için hayır işliyor.

Mahallede herkes tarafından sevilen ve 'Şeker Nine' olarak bilinen Halime Pehlivan, hayır yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, "36 yıl önce oğlum şehit oldu. Bana aylık maaş bağlandı. Bu maaş ile hayır işleri yapıyorum. Çocuğumun mezarını yaptırdım. Sokakta oynayan çocuklara şeker veriyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Askerlerimizi Allah'ım korusun" dedi.

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Kaynak: İHA

Bilecik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit oğlu için çocuklara şeker dağıtıyor - Son Dakika

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