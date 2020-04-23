Şehit oğluna 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Şehit oğluna 23 Nisan kutlaması

MUĞLA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un 6 yaşındaki oğlu Demir Alp Kıvanç'a çeşitli hediyeler verdikten sonra pasta üfletti.

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde 2016 yılında teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda, şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demir Alp Kıvanç'a anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Ortaca ilçesinde herkesimin sevgisini kazanan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, 23 Nisan kutlamaları nedeniyle Demir Alp Kıvanç'a pasta götürdü. Babamın arkadaşları geldi diyerek asker amcalarının boynuna sarılan Demir'e çeşitli hediyeler verildikten sonra pasta üfletildi. Demir, kendisine jest yapan Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve askerlere 23 Nisan şiiri okudu.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Seda Cesur, koronavirüs tedbirleri kapsamında oğlu Demir Alp Kıvanç'tan 2 aydır uzak kaldığını, anlamlı etkinlik için jandarma teşkilatına minnet duyduğunu söyledi.