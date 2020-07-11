Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor - Son Dakika

Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun acısını eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun acısını eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor.

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FETÖ'nün hain darbe girişiminde 26 yaşındayken şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, evladının acısını hala ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Evladının hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Kılınç, Muhammet Oğuz Kılınç'tan geriye kalan bomba isabet eden saati, spor ayakkabısı, elbiseleri ve özel eşyaları özenle korunuyor.

Her fırsatta oğlunun mezarına giden Kılınç, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz ile bir milletin yeniden dirildiğini, şahlandığını aktaran Kılınç, o günün ruhlarında ve kalplerinde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Dirilen ve şahlanan bir devleti hiç kimsenin durduramayacağını anlatan Kılınç, destansı bir mücadelenin ardından evladının vatan toprağına bırakıldığını ifade etti.

Oğlunun kokusunu içine çekiyor

Evladına özlemini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağına dikkati çeken Kılınç, "Her gün uyanır uyanmaz, eşyaların yanına geliyorum. Yeri geldiğinde oğlumla konuşur gibi onlarla konuşuyorum. Eşyalardaki kokuyu içime çekiyorum. Her birinde oğlumun kokusu var. Kendimi bu şekilde rahatlatıyorum. Onlara her baktığımda evladımı görmüş gibi oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Onlarla onur ve gurur duyuyoruz"

"Şerefli şekilde can verip, toprağın altında yatarım" diyenler olduğu müddetçe, bayrağın göklerden asla inmeyeceğini vurgulayan Kılınç, "Bu vatan bölünmeyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hepiniz, topunuz gelin. Yanımızda hiçbir milletin olması gerekmiyor. Allah bize yetiyor." dedi.

Kılınç, evlat acısının çok acı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:


"Evlat acısıyla ciğerin sökülüyor, kalbin duruyor. Kalbinden, damarlarından akan kan, evladı toprağa verdikten sonra bir başka akıyor. Acısı ve hüznü ayrı. Bir baba olarak yıllarca şehadeti özledim. Cenab-ı Allah bana şehadeti nasip etmedi ama şehit babalığını nasip etti. Biz onlarla onur ve gurur duyarak yaşıyoruz. Yaşarken de onların bize bıraktığı bu memlekete hainlik yapanlara karşı mücadelemiz bir başka oluyor. Çünkü, evlatlarımızın emaneti. Ahirette onların yüzüne bakabilmemiz için öyle güzel şeyler yapmamız lazım ki onlar elimizden tutsun. Yoksa işimiz zor. 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneğini kurduk. Eşim derneğin genel başkanlığını yapıyor. Bununla da yetinmedik, Şehitler ve Gaziler Federasyonunu kurduk. Ömer Halisdemir gibi bir vatan kahramanının babası ve kardeşiyle de Vatan Yıldızları Vakfını kurduk. Federasyon ve vakıf olarak, gazilerimizle 70'e yakın panel ve konferansa, konuşmacı olarak katıldık."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor - Son Dakika
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