Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı (25), memleketi Samsun 'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Anne Güngör Göksert, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Şehit Ulaştırma Er Mayendağı'nın cenazesi, ilk olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik alındı. Ardından Mayendağı için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, şehit ağabeyi Ceyhun Mayendağı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Levent Mayendağı, oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Eşinden bir süre önce ayrılan anne Güngör Göksert ise, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Mayendağı'nın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu belirtildi.

- Samsun