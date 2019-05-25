Son Dakika Haberleri: Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı

Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı

11 saat önce

Eyüpsultan'da dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı, System.String[]
Eyüpsultan'da dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit polis memuru Kartal'ın naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti düzenlenen törene, şehidin yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çalışkan, şehit oğlunun üniformasıyla törene katılan baba Fazıl Kartal'a başsağlığı dileyerek, teselli etti.
Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından, Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:19 Kaynak: AA
Kartal, Güncel
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