Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor - Son Dakika
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Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın ailesi hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı.

Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın ailesi hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı. Kıyafetlerinin, ayakkabılarının ve özel eşyalarının yer aldığı müzedeki balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşatıyor.


Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesinin acısı dinmiyor. Şehidin Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Taşocağı mahallesindeki babaocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan ailesi kıyafetlerinin, özel eşyalarının, ayakkabılarının ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müze yaptı. 4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan ailesine sürpriz bir hediye verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun girişimleriyle Samsun'daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan'ın balmumu heykeli yaptırıldı. Trabzon'a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşatıyor. Baştan ailesinin 12 çocuğundan biri olan şehit Bahattin Baştan'ın müzesi vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.


Şehidin annesi Emine Baştan oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor. Anne Baştan, "Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum" dedi.


"Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım"


Şehidin ablası Şükran Baştan, balmumu heykelini ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Kardeşimin hatıralarını yaşatabilmek için anılarının kaybolmaması için onu yaşatmak için böyle bir müze düşündük. Sağ olsun Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz Murat Zorluoğlu böyle bir şeyi yaptırıp bize hediye ettiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Onların düşüncesiydi. Nasıl bir duygu derseniz ben onu ilk gördüğüm zaman bir an kardeşimin geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu. Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Şehitlerimize değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman buraya gelerek kardeşimi ziyaret ediyorum" şeklinde konuştu.


Şehidin ağabeyi Celal Baştan ise "Küçükken kardeşimle çok fazla görüşemezdik. Askere gitti yaklaşık 5 yıl görev yaptı. Sonra da şehit oldu. 12 kardeştik. Ben zaten 2 günde bir kardeşimi rüyamda görüyorum. Aklıma geldiği her daim buraya gelip onu görüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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