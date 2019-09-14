Son Dakika Haberleri: Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının şehadet yıl dönümünde şehit oldu
Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilen eğitim yardımı 50 TL artırıldı Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]