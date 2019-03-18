Son Dakika Haberleri: Şehit Oğlunun Mezarı Başına Gelen Anne Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Şehit Oğlunun Mezarı Başına Gelen Anne Gözyaşlarına Hakim Olamadı

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programları sırasında Kastamonu Şehitliğinde şehit polis memuru oğlunun mezarını ziyaret eden gözü yaşlı anne, "Onun nefesi yetiyordu bana" dedi.

Şehit Oğlunun Mezarı Başına Gelen Anne Gözyaşlarına Hakim Olamadı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programları sırasında Kastamonu Şehitliğinde şehit polis memuru oğlunun mezarını ziyaret eden gözü yaşlı anne, "Onun nefesi yetiyordu bana" dedi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi ve Şehirleri Anma Programı kapsamında Kastamonu Şehitliğinde program düzenlendi. Programa il protokolünün tamamı katıldı. Programın sonuna doğru ise Fahriye Yıldız adlı şehit annesi, şehit polis oğlunun mezarı başında gözyaşları içinde kalması törene katılanları duygulandırdı. Şehit annesi Yıldız'ın oğlunun mezarının başına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü çiçek bıraktı. Şehit annesi Fahriye Yıldız, şehit oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

Mardin Nusaybin'deki geçici görevinde oğlunun şehit olduğunu söyleyen Fahriye Yıldız, "Daha hala yokluğu var bittim yani. Benim yavrum olmayınca ben bittim. Onun varlığı bana nefesi yetiyordu. Onun nefesi yetiyordu bana. Telefon edince bana nefesi yetiyordu yani. İşte bu. Çorum'da polislik yapıyordu. Mardin Nusaybin'e geçici göreve gitmişti. Oradan şehit haberini aldım. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı çok zor bir şey yavrularım. Bütün polis teşkilatına sağlıklı, sıhhatli günler versin. Allah'a emanet olsun" diyerek tüm polis ve askerler için dua ettiğini söyledi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

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