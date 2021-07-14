ŞEHİT OĞLUNUN MEZARINI CEP TELEFONUNDAN GÖRÜP, DUA ETTİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve ayağından rahatsız olan Münevver Diril (75), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan oğlunun mezarını, torununun cep telefonundan yaptığı aramayla görüp dua etti.

Münevver Diril, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan oğlu Şirin Diril'in (33) ilçedeki Sakçagözü Mahallesi Mezarlığı'na ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gidemedi. Münevver Diril'in torunu Mevlüt Diril, öğle vakti amcasının mezarını ziyaret etti. Mevlüt Diril, daha sonra cep telefonu ile görüntülü arayarak ninesinin, amcasının mezarını görmesini sağladı. Görüntülü görüşmeyle oğlunun mezarını görerek dua eden Münvver Diril, duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü.