Son Dakika Haberleri: Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret
Son Dakika Güncel Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret - Son Dakika

Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret

6 saat önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret, System.String[]

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.


Zehra Yalçın'a çiçek veren Gümüş, Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Vatan, millet ve bayrak için can vermeye hazır olduklarını ifade eden Gümüş, "Şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve emanetimizdir. Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aybüke öğretmenimiz gibi bizlerde geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Şehit öğretmenimizin kardeşleri olarak geleceğimize sahip çıkacak şanlı bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracağız" diye konuştu.


Anne Yalçın ise ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını vurguladı.


Bütün öğretmenlerin annesi olduğunu da belirten Yalçın, tarifi imkansız duygular içinde olduğunu, kendilerini unutmayanlara teşekkür etti. - KARABÜK

Batman, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 22:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]