Şehit öğretmen Aybüke'nin ismi köy okulunun kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika

Düzce'de bir köy okulunda oluşturulan ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilen kütüphanenin açılışı yapıldı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu üyeleri tarafından, 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Yalçın'ın adını yaşatmak amacıyla, merkeze bağlı Bahçeköy İlkokulu'nda kütüphane oluşturuldu.

Kütüphane için temin ettikleri kitap ve malzemeleri okula getiren öğrenciler, bunları kendi elleriyle kurdukları raflara özenle yerleştirdi.

"Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kütüphanesi" adı verilen kütüphanede, şehidin fotoğraflarıyla özel bir köşe oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Milyonlarca Aybüke evladımız oldu"

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının isminin verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Bir çocuğumuzu kaybettik ama manevi olarak milyonlarca Aybüke evladımız oldu. Allah bu millete zor günler yaşatmasın ama yaşatacağı zaman da biz buradayız. Yeri gelince bir değil, bin tane Aybüke'yi feda etmesini de biliriz." ifadelerini kullandı.

PDR Topluluğu Başkanı Abdülsamet Öcal da ihtiyacı olan okullara her türlü malzeme yardımı yapmak için kampanya başlattıklarını kaydetti.

Hem çocukların yüzünü güldürmek hem de vatan için canını feda eden Aybüke öğretmen adına kütüphane kurmanın güzel bir düşünce olduğunu vurgulayan Öcal, "Kütüphane için ekipmanlarımızı aldık. Kitaplarımızı toparladık. Hocalarımızın da desteği oldu." diye konuştu.