Son dakika haber: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına meslektaşları klip hazırladı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan kliple anıldı.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz, şehit öğretmenin vefatının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle "Adı Aybüke" isimli bir şarkı hazırladı. Önsöz, sözleri ve bestesi kendine ait şarkıya klip çekmek için meslektaşlarından yardım aldı.

Önsöz'in yanı sıra Çorum Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu Müzik Öğretmeni Aybüke Fındık Narçiçeği, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müzik Öğretmeni Bilge Özel, Bilgi Koleji Müzik Öğretmeni Özgün Güccan, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Damla Keskin, Marmaris İçmeler İnayet Coşkun Kodak - Kamil Acarer Ortaokulu Müzik Öğretmeni Duygu Yılmaz Erişen, Bodrum Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Soner Sezgin, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Hatice Tök, Kutay Akça, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Büşra İnci Şendurur, Ankara Gümüş Nota Sanat Akademisi Müzik Öğretmeni Beyza Karakaş, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi öğrencileri Erdi Kaya, Okan Duman ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Selinay Bıyık'ın seslendirdiği "Adı Aybüke" şarkısı beğeni topladı.

Önsöz, AA muhabirine, öğretmenlerin görevlerini yaparken şehit olmalarından etkilendiğini, bir gün kendisinin de onlardan biri olabileceğini düşünerek bir şarkı yazdığını söyledi.

Zaman zaman öğrencilerine seslendirdiği şarkının bir yerinde eksiklik hissettiğini belirten Önsöz, "Geçen sene Çorumlu şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın anması için benden yardım istendiğinde hiç düşünmeden "tamam" dedim ve 16 yıllık besteme "Bir kardeşim daha oldu, adını koyduk Aybüke. Senin gibi olsun diye, senin gibi koksun diye, adını koyduk Aybüke." sözlerini ekledim." dedi.

Aybüke Yalçın'ın bir müzik öğretmeni olduğunu, dolayısıyla bu çalışmanın bütün müzik öğretmenlerine bir görev haline geldiğini aktaran Önsöz, şunları kaydetti:

"Salgın şartlarında, dar imkanlarla bu çalışmayı tamamladık. Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yaptığım yıllardaki öğrencilerime ulaştım, 12 tane Aybüke'ye. Onun gibi olan, onun gibi kokan. Konuyu anlatınca, Aybüke'yi duyunca hiç ikiletmediler, "Tamam hocam" dediler. Çalışma boyunca onu hep yanımızda hissettik. Aybüke, tüm şehit öğretmenlerin gülen yüzü oldu. Onun da misyonu buydu diye düşünüyorum."

Önsöz, klibin Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı anma etkinliklerinde katılımcılara izletileceğini kaydetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.