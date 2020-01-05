Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak - Son Dakika

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı müzik atölyesinde yaşatılacak.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı müzik atölyesinde yaşatılacak.

Yalçın'ın adının verildiği Batman Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki müzik atölyesinin açılışı Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmen ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atölyede, ilk olarak şehit öğretmenin seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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