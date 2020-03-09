Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi o anları anlattı - Son Dakika

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi o anları anlattı

13 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı...

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi o anları anlattı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili olarak, mutlu olduklarını ve duygulandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar yaşadı. Videosu yayınlanan ve aynı zamanda salonda bulunan 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, devlet büyüklerinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Videoda izlenen görüntülerin daha önce çekildiğini aktaran Yalçın, "Duygulandık, Cumhurbaşkanımız duygulandığını görünce hoşuma gitti, sağ olsun evlet büyüklerimiz sürekli ilgileniyorlar Allah razı olsun. Devlet büyükleri hiç yokluklarını göstermiyorlar, hep yardımcı oluyorlar. Onların duygulanması hoşumuza gitti. Güzel bir programdı. Hemcinslerimiz çok değerli, onlarsız dünya düşünemiyoruz" dedi.

"'FARKLI OLACAĞIM' DİYORDU AMA BÜTÜN TÜRKİYE'YE MAL OLDU"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Galip Sökmen'in Ülker Akpınar ile kendisinin davet edildiğini söylediğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Gururlandık, mutlu olduk Allah razı olsun. Yavrum çok farklı bir insandı, çok değişikti. 'Farklı olacağım' diyordu ama bütün Türkiye'ye mal oldu, gerçekten çok farklı oldu, Allah razı olsun bizleri seçtiler. Eyüp Sultan'ı falan dolaştırdılar. Mutluluğu, gururu çok büyük ama acısı gerçekten gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Allah herkese sabır versin dayanma gücü versin. Hiç bir anne evlat acısı yüzünden ağlamasın, inşallah bundan sonra yavrularımız şehit olmaz, inşallah artık şehit haberleri almayız."

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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