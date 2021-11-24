Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın fotoğrafı 24 Kasım'da Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'nde 24 Kasım'a özel bir kliple video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Şehit öğretmenlerin isimlerinin de yer aldığı klipte Aybüke Yalçın'ın fotoğrafı kuleye yansıtıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir kliple video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleriyle başlayan klipte daha sonra şehit öğretmenlerin isimleri kuleye yansıtıldı. Vatandaşlar ve turistler bu görsel şöleni ilgiyle izledi. Birçok kişi de o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN'IN FOTOĞRAFI GALATA KULESİ'NDE

Galata Kulesi'ne yansıtılan 24 Kasım'a özel klipte, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bir fotoğrafına da yer verildi. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının Galata Kulesi'nde görüldüğü esnada duygu dolu anlar yaşandı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)