Son dakika! Şehit Öğretmen'in ismine yapılan saygısızlığa Edremit'te tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Şehit Öğretmen'in ismine yapılan saygısızlığa Edremit'te tepkiler çığ gibi büyüyor

Murat Tuna "Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin ailesinden helallik isteyin"

Tuncay Kılıç "Şehidi sevmeyen insanlar, vatanı, milleti, devleti sevemez. Şehit deyince herşey durur."

Halil Görmen "Bu gün şehit isminin bu okula verilmesi neden bu kadar rahatsızlık verir anlamış değilim."

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 yıl önce ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilen ve 24 Kasım'da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verilen okul ile ilgili tartışmalar ve tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Batman ilinde bir hain terör saldırısında hayıtın kaybeden ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi mezunu olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin okuduğu 24 Kasım'da verilmesinin ardında aylar sonra yaşanan isim tartışması ve konunun mahkeme aşamasına taşınması ilçede büyük infial ve tepkiye yol açtı.

Edremit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna "Konu aslında Körfez Anadolu Lisesi iken daha önce Edremit Lisesiydi. Sonra Körfez Anadolu Lisesi oldu. 10 yıl önce bu isim zaten verilmişti. Daha sonra hain terör örgütünün Şehit öğretmenimiz Aybüke'yi katlettikten sonra Körfez Anadolu Lisesine Şehit Aybüke Yalçın isminin verilmesi bazı insanları rahatsız etmiş galiba. Bu rahatsız olan şahıslarda o liseden mezun olmuş yaşını başını almış öğrencilerinin kurduğu bir derneğin temsilcileri. Edremit mahkemelerine Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin isminin kaldırılması için dava açılmış."dedi.

Tuna yapılan olayın ilçe halkı için bir zul olduğuna değinerek "Bu Edremit için züldür. Edremit halkı bu konuyla ilgili infial içindedir. Bu konuyu gündeme getirip te dava açanların bu memlekete olan sorumluluklarından uzak olduklarını düşünüyorum. Şehit Aybüke öğretmenimiz bizim onurumuzdur. Şehit Aybüke'nin isminin okula verilmesi hem okulumuz hem de Edremit için bir kazançtır.

Şehit isminden rahatsız olan, o okulun derneğinin mahkeme açması bakış açımızı tamamen değiştirmiştir." Dedi.

Sosyal medya üzerinde ilgili dernek yöneticilerinin yorumlarına değinen Murat Tuna "Çok vahim bir cümle var konuyla ilgili paylaşımlarda. Bu derneğin yönetimi bir cümle kurmuş. Beni ve Edremit'imizi de en çok yaralayan cümle budur. Bunu onların kayıtlarından almış bulunmaktayım. "Bedavadan nam sahibi olunmaz" diye böylesine akıl tutulması yaşayan bir cümlenin kurulması hakikaten bu memleket için canını vermiş, bu devletin ve milletin bekası için hala canını veren aslan gibi öğretmenlerimize, aslan gibi yiğitlerimizin adına da; şehit mertebesine de leke sürülmüştür.

Bedavadan nam sahibi olunmaz cümlesi büyük bir hakarettir. Bu cümleyi söyleyenlere aynen iade ediyorum. Çünkü Şehit Aybüke öğretmenimiz bedavadan nam sahibi olmamıştır."dedi.

Tuna 10 yıl önce isim değiştirilirken tepki gösterilmemesini ve şehit öğretmenin isminin neden bu kadar rahatsız ettiğini merak ettiğini vurgulayarak "Edremit halkının yaptırdığı bir liseye Şehit öğretmenimiz Aybüke'nin isminin verilmesi neden bu kadar bunları rahatsız etti. Başında şehit ismi olduğu için mi? Peki ben bunlara soruyorum. 10 yıl önce burası, Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilirken bir dernek neredeydi. Geçmişte burada Körfez Dersahaneleride vardı. Acaba bir bağlantıları mı var? Bu benim iddiam değil. Körfez Anadolu Lisesine 10 yıl önce ses çıkarmayan o dernek yetkilileri o gün ses çıkarmadılar. Şehit öğretmen Aybüke'miz için niye ses çıkarıyorlar. Neden dava açıyorlar. O öğretmenimizin 83 milyon üzerinde hakkı vardır."dedi.

Bu açıklamaları yapanları ve davayı açanların Şehit Aybüke öğretmenin ailesinden özür dilemesi gerektiğini savunan Murat Tuna "Ya çıkın özür dileyin. ya da gidip Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin ailesinden helallik isteyin. Eğer bunu istemezseniz. Şehit Aybüke gibi onlarca şehit öğretmenimiz var. Binlerce şehit askerimiz, polisimiz var. Onların elleri bu dünyada yaşadıkları sürece yakalarında olacaktır. Öbür tarafa göçtüklerinde de orada yakalarında olacaktır."dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Edremit Eski Belediye Av. Tuncay Kılıç "Aybüke hanım kızımız Edremit'i çocuğudur. Edremit lisesinde okumuştur. Ailesi Edremit'te yaşamaktadır. Edremitli olmak için Edremit'te doğmak şart değildir."dedi.

Başkan Kılıç "Bence biz belediye dönemimizde Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş isimlerini verdik yollara. Bizden önce Demokrat Parti zamanında Adnan Menderes ismi verilmiş Yıldırım Caddesi'ne. Bunları hiç biri Edremit doğumlu değil. Aybüke hanım kardeşimizin, rahmetli şehidimizin, Edremit'te doğmadığı düşünülüyorsa çok yanlış bir düşünce. Edremit ismini sevmek, Edremit'te yaşamak, Edremit'in suyunu ekmeğini yemek. Ailesi şu anda hala Edremit'te. Edremitli olmaya yeterli benim için."dedi.

Konunun vatan millet sevgisi ile bir olduğunun altını çizen Edremit Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç "Şehidi sevmeyen insanlar, vatanı, milleti, devleti sevemez. Şehit deyince herşey durur. Canını vermiş. Hayatın baharında bu ülke için bu Ay Yıldızlı Bayrak için canını vermiş bir şehidimiz o. O herşeyden değerlidir. Benim için Edremit Lisesi Edremitliler tarafından yapılmış. Edremitliler Kurtuluş Savaşında bir çok şehit vermiş insanlar Hidayet Efe ilk şehidimiz. Keremköy cephesinde. Netice itibariyle Şehit Hamdi Beylerimiz, şehitlerimiz sayesinde Edremit'imiz var."dedi.

Şehitlerin üzerinden siyasi tartışmalar yapılmasının ayıp olduğuna değinen Tuncay Kılıç "Aybüke şehit kardeşimiz de Edremit doğumlu olmaya bilir. Edremit için, Türkiye için canını vermiş bir kardeşim. Onun ismi üzerinden bence siyasi tartışma yapmak çok büyük ayıptır. Günahtır. Yapılmaması gerek bir tartışmadır."dedi.

Şehitlere değer vermek zorunda olduğumuza değine Kılıç "Onların yaşaması için çalışacağız. Onun isminin yaşaması bizim için bir sevgidir. Bir umuttur. Bu ülke için daha ölecek bir çok insanların olduğunun göstergesidir. Biz şehitlerimize değer vermezsek, bu ülkede şehit olacak insan bulamayabiliriz."dedi.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen'de, "Bundan on yıl önce, Edremit lisesinin adı Edremit Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Hiç kimsenin o dönem sesi çıkmadı. Bu gün şehit isminin bu okula verilmesi neden bu kadar rahatsızlık verir anlamış değilim. "dedi.