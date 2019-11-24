Son Dakika Haberleri: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı

6 saat önce

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı, System.String[]

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nce düzenlenen programda, Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'nin de arasında yer aldığı grup, Yalçın'ın 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Vali Hulusi Şahin yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak amacıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, "Hain saldırıyla bölge insanına kan kusturdu. Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer şehit öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.


Şehitler için yapılan duanın ardından sona eren programa, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şehmus Özcan, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir de katıldı.

Batman, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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