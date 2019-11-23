Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta öğretmenliğinin ilk yılı 1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.



İsmini alan 2 okulun öğretmenleri başta olmak üzere ilçedeki öğretmenler tarafından mezarı başında anılan Şehit öğretmen Serin'in kabrine çiçek bırakıldı.



Kabir ziyaretine şehit öğretmenin annesi Fatma Serin ve babası Mehmet Serin de katıldı. Kur'an tilaveti okundu, öğretmenler eğitim şehitleri ve tüm şehitler için el açıp dua etti. Zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.



Yapılan duanın ardından mikrofonu alan şehit öğretmenin babası Mehmet Serin, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Şehit oğlunun kabrini ziyaret edenlere teşekkür etti.



Anne Fatma Serin ise bütün öğretmenlere sevgi ve saygı duyduğunu belirtti. Serin "Bu acılar çok büyük. Çok az da paylaşsanız, dağlar kadar arkamızda duruyorsunuz. Bilemezsiniz ne kadar mutlu olduğumuzu" diyerek ziyarete gelenlere teşekkür etti.



Şehidin geçmişi ile ilgili bilgi veren Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu Müdürü Mehmet Taş ise "Öğretmenimiz Kahramanmaraş ilimizin Ekinözü ilçesinin Davutlar Mezrası'nda 22 Nisan 1996 gecesi hain terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim başımızın tacıdır. Bu devlet, bu bütünlük bu birlik varsa onların sayesinde vardır" dedi.



"Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz"



Erdemli Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan'da "Öğretmenlerimizle idarecilerimizle annesi, babası, ailesiyle şehit öğretmenimizin kabrine geldik. Dualar okundu, Yasin okundu. Biz bu şehitlerimiz sayesinde bugün buralardayız. Bugün şehitlerimiz sayesinde eğitimimiz ve ülkemiz bu seviyeye geldi. Biz başta şehit öğretmenimiz Hacı Ömer Serin olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Erdemli Milli Eğitim Şube Müdürü Niyazi Gürgan, Şehit öğretmenin babası Mehmet Serin ve Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu Müdürü Mustafa Gülege tarafından şehidin kabrine çiçek bırakıldı.



Öğretmenliğinin ilk yılında şehit edilmişti



Uludağ Üniversitesi'nde 4 yıllık Sınıf Öğretmenliği bölümünü 1995 yılında tamamlayıp mezun olan Hacı Ömer Serin, aynı yıl öğretmenlik yapmak üzere Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Çiftlikkale Davutlar İlköğretim okuluna atandı. Serin çok sevdiği mesleğinin birinci yılında 22 Nisan 1996 yılında hain terör örgütünce şehit edildi. - MERSİN