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Şehit öğretmen, kabri başında anıldı

6 saat önce

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin, Osmaniye'deki kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen, kabri başında anıldı, System.String[]

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin, Osmaniye'deki kabri başında anıldı.

Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görevli iken 25 Ekim 1993'de eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızı Betül Tekin ile birlikte şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin'in kabrine 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldığı ziyarette, şehit öğretmen Yasemin Tekin ve kızı Betül Tekin'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Ardından şehit öğretmen Tekin ve kızının mezarına karanfil bırakıldı. Vatani görevini yaparken şehit düşen güvenlik güçlerinin de kabirlerine karanfil bırakıldı. Programın ardından İl Milli Eğitim Müdürlü tarafından Merkez Bahçeli Camisi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından mevlid-i şerif okutuldu.


Osmaniye, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:03 Kaynak: DHA
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