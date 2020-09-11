Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı

*- Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Metin Kaynar, Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Metin Kaynar, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesinde mezarı başında anıldı. Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın babası Osman Kaynar ve ağabeyi Hüseyin Kaynar ile Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, Şehit Metin Kaynar İlkokul Müdürü Şahali Şah, Ortaokul müdürü Murat Karakuş, Şehit Öğretmen Metin Kaynar ve tüm şehitler için dua etti.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) 11 Eylül gününü 'Şehit Öğretmenleri Anma Günü' ilan etmesinden dolayı onurlandığını belirten baba Osman Kaynar, "Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şehit öğretmenleri unutturmayacaklarını belirten Osman Kaynar, "11 Eylül 1994 günü 5 öğretmen arkadaşıyla birlikte Tunceli Darıkent beldesinde öğretmenlik görevini ifa ederken oğlum Metin Kaynar şehit oldu. Şehit babası olmak kolay bir şey değil. Biz bunu yaşadık ve yaşıyoruz da. Fakat anmak, çevremizdeki insanlarla birlikte anmak daha farklı. 26 yıl geçti ama hala hatırası bende geçmiyor. Günü gününe hatırlıyorum, her sabah kalktığımda dua ediyorum. Metin buraya geldiğinde talebeleri 'Hocam neredesin ne zaman geleceksin' diye ararlardı. 'Seni özledik' diye. Ona karşı öğrencilerinin büyük sevgi ve saygıları vardı" dedi.

Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın ağabeyi Hüseyin Bilal Kaynar ise "26 yıl önce bugün Gazipaşa ilçesinde çalışırken öğrendik. Önce inanamadık, televizyonda alt yazı geçince kahrolduk. Bir baba için evlat acısı, bir insan içinde kardeş acısı yıllar geçse de bitmeyen bir yara. Terör örgütü PKK elinde kalem olan insanları katletti" dedi.