Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı

Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı*- Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Metin Kaynar, Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı

*- Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Metin Kaynar, Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Metin Kaynar, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesinde mezarı başında anıldı. Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın babası Osman Kaynar ve ağabeyi Hüseyin Kaynar ile Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, Şehit Metin Kaynar İlkokul Müdürü Şahali Şah, Ortaokul müdürü Murat Karakuş, Şehit Öğretmen Metin Kaynar ve tüm şehitler için dua etti.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) 11 Eylül gününü 'Şehit Öğretmenleri Anma Günü' ilan etmesinden dolayı onurlandığını belirten baba Osman Kaynar, "Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şehit öğretmenleri unutturmayacaklarını belirten Osman Kaynar, "11 Eylül 1994 günü 5 öğretmen arkadaşıyla birlikte Tunceli Darıkent beldesinde öğretmenlik görevini ifa ederken oğlum Metin Kaynar şehit oldu. Şehit babası olmak kolay bir şey değil. Biz bunu yaşadık ve yaşıyoruz da. Fakat anmak, çevremizdeki insanlarla birlikte anmak daha farklı. 26 yıl geçti ama hala hatırası bende geçmiyor. Günü gününe hatırlıyorum, her sabah kalktığımda dua ediyorum. Metin buraya geldiğinde talebeleri 'Hocam neredesin ne zaman geleceksin' diye ararlardı. 'Seni özledik' diye. Ona karşı öğrencilerinin büyük sevgi ve saygıları vardı" dedi.

Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın ağabeyi Hüseyin Bilal Kaynar ise "26 yıl önce bugün Gazipaşa ilçesinde çalışırken öğrendik. Önce inanamadık, televizyonda alt yazı geçince kahrolduk. Bir baba için evlat acısı, bir insan içinde kardeş acısı yıllar geçse de bitmeyen bir yara. Terör örgütü PKK elinde kalem olan insanları katletti" dedi.

Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı

Kaynar, Eylül, Şehit, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Denizli ve Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat sınırlaması getirildi Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor         
17:56
Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu         
17:35
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı         
16:23
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı         
14:13
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar Tırtıl istilasına uğrayan köy halkı isyanda: Temizliyoruz, 3 dakika sonra yine yürüyorlar         
09:48
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak         
08:41
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 23:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei