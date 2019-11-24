Son Dakika Haberleri: Şehit öğretmen mezarı başında anıldı
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Şehit öğretmen mezarı başında anıldı

6 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK tarafından görevi başında şehit edilen Ökkeş Kaya, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarında anıldı.

Şehit öğretmen mezarı başında anıldı, System.String[]

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK tarafından görevi başında şehit edilen Ökkeş Kaya, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarında anıldı.

Altınüzüm Mahallesi'ne bağlı okullarda okuyan öğrenciler, 24 yıl önce şehit edilen öğretmen Ökkeş Kaya'nın mezarını ziyaret etti.

Ziyarette duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Kaya'ya dua ederek, onu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Dargeçit, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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