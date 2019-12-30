Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak - AĞRI - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak - AĞRI - Son Dakika

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak - AĞRI

6 saat önce

Ağrı'da bir araya gelen gönüllüler Gönüllülerin köy okulunda okuma salonu kurma çalışması Kızılay ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllülerinin sınıfı boyamaları Sınıfta kitap raflarını yapılması Sena Türkan ile röportaj Mukaddes Aslan ile röportaj AĞRI - Ağrı'da üniversite öğrencileri, şehit...

Ağrı'da bir araya gelen gönüllüler

Gönüllülerin köy okulunda okuma salonu kurma çalışması

Kızılay ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllülerinin sınıfı boyamaları

Sınıfta kitap raflarını yapılması

Sena Türkan ile röportaj

Mukaddes Aslan ile röportaj

AĞRI - Ağrı'da üniversite öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adına Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe Köyü Ortaokulunda okuma salonu kurdu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllüleri, Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatmak için çalışma başlattı.

Proje kapsamında bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, okuldaki boş bir sınıfı okuma salonuna çevirmek için kolları sıvadı.

Sınıfın duvarlarını boyayıp, bazı bölümlerine kitaplıklar yapan gönüllüler, getirdikleri çok sayıda kitabı raflara dizdi. Sınıfın girişine "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Okuma Salonu" tabelasını asan öğrenciler, hem hüzün hem de mutluluğu bir arada yaşadı.

Üniversite öğrencilerinden Sena Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok köy okuluna kütüphane kurduklarını, ancak bu okuma salonunun diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Şehit öğretmen Yılmaz'ın adının Ağrı'da yaşatılacağını vurgulayan Türkan, şöyle konuştu:

"Çocuklar için yaptığımız okuma salonuna şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismini verdik. Öğrencilerin topluma daha faydalı insanlar olmaları adına güzel bir alan oluşturduk. Halılarımızı serdik, minderlerimizi koyduk. Boyama çalışmalarını gerçekleştirdik. Duvarlarda okumayı teşvik edici resimler kullandık. Kitaplık getirip, çocuklarımıza kitaplar hediye ettik."

Gönüllülerden Mukaddes Aslan ise köydeki çocuklar için okuma salonu oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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