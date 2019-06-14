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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu

4 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2017 yılında karne dağıtımının ardından memleketine giderken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı okuldaki öğrencileri, bugün karnelerini alarak ilkokuldun mezun oldu.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu, System.String[]


ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2017 yılında karne dağıtımının ardından memleketine giderken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve isminin yaşatıldığı okuldaki öğrencileri, bugün karnelerini alarak ilkokuldun mezun oldu.
Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesinde bulunan ilkokulda görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz, 2017 yılında öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra yaz tatili için ailesinin yaşadığı Gümüşhane'ye hareket etti. Memleketine giden Yılmaz, otomobiliyle Tunceli'de yolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildi. Şehadeti ile ailesi kadar öğrencilerini de üzen Necmettin Yılmaz'ın ismi daha sonra görev yaptığı okula verildi.
Yılmaz'ın şehit olmasının ardından görev yaptığı okuldaki öğrencileri bugün ilkokuldan mezun oldu. Okulda düzenlenen karne dağıtım törenine; Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğrenciler ile velileri katıldı. 'Necmettin öğretmenim seni çok özledik' yazılı tahtanın bulunduğu sınıfta öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mustafa Çiftçiler, "PKK tarafından haince şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizin okulunda karne törenimizi düzenlemek istedik. Öğretmenimizin büyük bir hayali olan mahalleye yeni bir okul yapımı da sürüyor. Öğretmenimizin emaneti olan öğrencilerini ortaokul bölümüne uğurlamaya geldik. Onlar hala öğretmenlerini çok seviyorlar ve unutmamışlar. Bizler de Necmettin öğretmenimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.
İlkokuldan mezun olan öğrencileri de öğretmenlerini unutmadıklarını ifade etti.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:24 Kaynak: DHA
PKK, mezun, şehit, milli eğitim, Güncel
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