Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerine ziyaret

Balıkesir'den bir grup öğretmen ve öğrenci, Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın Siverek'te görev yaptığı okulu ve öğrencilerine ziyarette bulundu.

Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesinden bir grup öğretmen ve öğrenci, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla birlik ve beraberliği göstermek amacıyla 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği okula geldi.

Öğrencilere "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz" yazılı tişört, kırtasiye malzemesi dağıtan öğretmen ve öğrenciler, Balıkesirli öğrencilerin yazdığı mektupları da Yılmaz'ın öğrencilerine verdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ziyaretçiler, şehit öğretmeni öğrencilerinden dinledi.

"Gönüllerimizi fethettiler"

Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu Müdürü Saadettin Şenşahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Necmettin öğretmenin bıraktığı yerden görevlerine devam ettiklerini belirtti.

Şenşahin, "Misafirlerimiz çok uzak bir mesafeden gelip gönüllerimizi fethetti. Bu kadar uzak mesafeden gelerek Necmettin öğretmenimizi anıyor olmak bizleri de ayrıca mutlu etti. Hele ki Barış Pınarı Harekatı sürecinde gelmeleri ayrı bir önem arz ediyor. Doğusu ve batısıyla ülkemizin bir bütün olduğunun göstergesidir. Geldikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğretmenlerden Halil Aydoğdu da Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği haberini duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.

Balıkesir'de aynı acıyı hissettiklerini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şehitler hepimizin şehitleridir. Değerli öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesini öğrendiğimizde yüreğimiz gerçekten çok acıdı ve onun hatırasını yaşatmak için Balıkesir'deki arkadaşlarımıza onu anlatmak ve buradaki hissiyatı onun öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarıyla yaşamak için ziyarete geldik. Şu an onu ziyaret ettiğimizi hissediyoruz. Çok duyguluyuz, onun öğrencileriyle beraberiz, iyi ki buraya gelmişiz. Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü bir dönemde gelmemiz olumlu karşılandı. Buraya gelmek bizim açımızdan da anlamlı ama burada yaşayan insanların söylediği daha bir anlamlıydı. Şanlıurfa'da ve burada kiminle karşılaşsak 'Öyle bir zamanda geldiniz ki büyük bir manevi katkı hissediyoruz sizin buraya gelmenizle' diyorlar. Biz de buradan kahraman Mehmetçik'imize operasyonda başarılar diliyoruz, hepsini mutlu ve huzurlu bir şekilde geri bekliyoruz."

Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Kılıç ve Pınar Duran da buraya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Onu çok özlediğimizi anlattım"

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencisi Hasan Sunkar da ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Ziyaretçilere şehit öğretmeniyle ilgili anılarını anlattığını dile getiren Sunkar, "Bize getirdikleri hediyeler için teşekkür ediyorum, bizleri mutlu ettiler. Onlara evim uzak olduğu için Necmettin öğretmenin beni her gün kendi arabasıyla evden alıp okula, okuldan alıp eve bıraktığını ve onu çok özlediğimizi anlattım." diye konuştu.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Şanlıurfa'dan 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'ye dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli'de kaçırılmıştı.

Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.