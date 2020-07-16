Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

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Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir ve bir grup öğretmenle şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Burada, Necmettin Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, şehidin babası Hamit Yılmaz'a bayrak işlemeli tablo ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaymakam Karakaş, gazetecilere, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın haince, kalleşçe bir saldırıya uğradığını söyledi.

Karakaş, "Allah'a hamdüsenalar olsunki bana onun memleketinde görev yapmayı nasip etti. Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Annesini annemiz, babasını babamız bildik. Onlara yapacağımız en iyi hizmetlerden biri onların isteklerini kırmamak, onların mümkün olduğu kadar yanında olmak." dedi.

Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Karakaş, "Bizde Ömer Halidemir'ler, Fethi Sekin'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu böyle bilsinler. Rabbim şehidimizin annesine, babasına sabır versin. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Torul Belediye Başkanı Özdemir ise şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı saygıyla ve rahmetle andığını kaydetti.

"Devletimiz onlara hak ettikleri cezayı veriyor"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, Türk milletinin bir evladı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın ramazanda oruçluyken şehit edildiğini belirten Yılmaz, "Rabbim şehadetini kabul etsin. Türk milleti olarak şehadet bizim en büyük emelimiz." dedi.

Yılmaz, devletin teröristlere hak ettikleri cezayı verdiğine işaret ederek, "Asalaklar gülmeyecek, onların yeri cehennem olacak. Devletimiz onlara hak ettiği cezayı veriyor. Asalaklar, mağaralarda, inlerinde geberip gidecekler. Hak ettikleri cehennemi boylayacaklar." ifadesini kullandı.

Şehidin ağabeyi Ahmet Yılmaz da Necmettin öğretmensiz hayatın zor geçtiğini söyledi.

Kardeşinin öğretmenlik görevini severek yaptığını ifade eden Yılmaz, "Öğretmenliğinin ilk yılında şehit oldu. Allah şehadetini kabul eylesin. Çok çalışan, çok araştıran, çok yardım etmek isteyen ve öğrencilerini seven birisiydi. Öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisini aşılamaya çalışırdı." diye konuştu.

Gümüşhane, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika
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