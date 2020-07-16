Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Vefatının 3.yılında acılı aile protokol üyeleriyle evlatlarının mezarında bir araya geldi

GÜMÜŞHANE - Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli- Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 3.yılında kabri başında anıldı.

Memleketine gelirken, 16 Haziran 2017 tarihinde kaçırılıp 16 Temmuz 2017'de ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanan ve 8 aylık öğretmenken 23 yaşında şehit edilen Necmettin öğretmen dualarla anıldı.

Şehit öğretmenin kabri başında Diyanet görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen programda daha sonra Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş tarafından şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz'a Türk bayrağı hediye edildi.

"Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum"

Şehit öğretmenin kabri başında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Karakaş, "Şehit öğretmenimizin defnedilişinin 3.yıldönümünde kabri başındayız. Şehidimiz, Necmettin öğretmenimiz Siverek'te öğretmenlik yaparken yaz tatilini geçirmek üzere gelirken Tunceli'de yolu kesilerek haince, kalleşçe bir saldırıya uğramıştır. Şükürler olsun ki Necmettin öğretmenimizin memleketinde bana görev yapmayı nasip etti Rabbim. Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Annesini annemiz, babasını babamız bildik. İnşallah onlar da bizi evladı biliyordur. Onlara bu saatten sonra yapacağımız en iyi hizmetlerden birisi onların isteklerini kırmamak, onların mümkün olduğu kadar yanında olmak istiyoruz" dedi.

"Bizde Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar hiçbir zaman bitmeyecek"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini belirten Kaymakam Karakaş, "Bizde Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu böyle bilsinler. Şehidimizin babası gördüğü tüm çocuklara "Hepinizi Necmettin gibi görüyorum" diyor. Bu evlatları Necmettin öğretmen gibi görüyorsa bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Rabbim ailesine sabırlar versin. Allah rahmet eylesin, Necmettin öğretmen ve tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin" diye konuştu.

"Necmettin öğretmen şehit olmuştur ama arkasından binlerce Necmettin öğretmen, binlerce Aybüke öğretmen, binlerce Ömer Halisdemir'ler gelecektir"

Törene katılan Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir de Türk milletinin tarihi boyunca nice badire ve belalarla mücadele ettiğini ve bunların üstesinden gelmeyi bildiğini hatırlatarak, "Bu topraklar üzerinde var olmanın bir bedeli vardır. Gidecek başka yerimiz, sığınacak başka yerimiz yoktur, altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız yoktur. Türk yurdunun son yurdunda, bu topraklar üzerinde halkımızla beraber mücadelemize devam edeceğiz. Şehit Necmettin öğretmenler, Aybüke öğretmenler, Ömer Halisdemir'ler bu topraklar üzerinde hiçbir zaman bitmeyecektir. Necmettin öğretmen şehit olmuştur ama arkasından binlerce Necmettin öğretmen, binlerce Aybüke öğretmen, binlerce Ömer Halisdemir'ler gelecektir. Biz Türk milleti olarak her zaman bir ölürüz, bin diriliriz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum ramazan ayında oruçluyken şehit edildi"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da "Necmettin öğretmen iyi yaşadı, vuslata erdi. Allah'ın 99 ismini ezbere bilen oğlum ramazan ayında oruçluyken şehit edildi. Rabbim şehadetini kabul etsin. Türk milleti olarak şehadet bizim en büyük emelimiz. Bundan da şeref duyuyorum. Asalaklar gülmeyecek, onların yeri cehennem olacak. Onların cezalarını devletimiz veriyor ebabillerle. Vampir ve asalakların yeri inler, mağaralar. Onlar oralarda pisi pisine geberip gidecekler ve hak ettikleri cehennemi boylayacaklar. Yaşasın Türk milleti, yaşasın aziz milletimiz" dedi.

"Güçlükle ayakta duruyoruz ama herkes yanımızda olmaya çalışıyor"

Abisi Ahmet Yılmaz ise kardeşinin şehadetinin 3.yıldönümünde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. Abi olarak Necmettin'siz günler bizim için zor oluyor. Güçlükle ayakta duruyoruz ama herkes yanımızda olmaya çalışıyor. Herkesten Allah razı olsun. Şehit kardeşim öğretmenlik hevesiyle bu görevi üstlendi ve ilk yıldönümünde şehit oldu. O öğrencilerini seven, yardım etmek isteyen, çok çalışmak ve araştırmak isteyen birisiydi. Öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisi aşılmak isteyen, yardımı seven birisiydi. Öğrencileri de buraya kadar gelmişti. Onunla nasıl zaman geçirdiklerini anlattılar" şeklinde konuştu.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve meslektaşlarının katıldığı programda şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.