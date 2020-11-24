Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ile Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

İl Müftüsü Metin Şener tarafından okunan duanın ardından Taşbilek çifti, şehit Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı.

Vali Taşbilek, şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Taşbilek, burada gazetecilere, toplumun bütün kesimlerinin geldikleri noktada en önemli değerlerin öğretmenler olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Şehit Necmettin öğretmeni her sene olduğu gibi Öğretmenler Günü'nde kabri başında ziyaret etmek istediklerini dile getiren Taşbilek, "Tekrar Necmettin öğretmenimize, Aybüke öğretmenimize, milletimizin birliği uğruna şehit olan bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ayrıca vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz ile sohbet de eden Vali Taşbilek, şöyle konuştu:

"Necmettin'imiz, Aybüke'miz, diğer bütün öğretmenlerimiz, vatanın birliği, beraberliği uğruna can veren diğer bütün şehitlerimiz, hepsi birer bayrak olarak semada dalgalanmakta. Onların gölgesinde bu millet huzurla umutla güvenle oturmakta. Biz minnettarız şehitlerimize. Sizin şahsınızda anne babanızla maalesef rahatsızlıkları nedeniyle burada olamadıkları için telefonla görüştüm. Kardeşimize hem rahmet diledim hem hatırlarını sordum. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

"Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum"

Ahmet Yılmaz ise kardeşinin şehadetinin dördüncü yılında buruk bir Öğretmenler Günü geçirdiklerini kaydederek, "Hiç kimse bunu bize anımsatmıyor, yokluğunu aratmıyor. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kardeşinin her zaman paylaşmayı seven, öğrencilerine en yakın şekilde davranmaya çalışan, her zaman eğitimi, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen bir kişi olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terör mensubu olan kişiyi devletimiz bir şekilde imha etmiştir. Teröristlere Allah göz açtırmasın. Allah devletimizden razı olsun. Onlara taziyeye giden diğer siyasi partileri kınıyorum. Bu bir vatan hainliğidir. Ailem adına hor görüyoruz, hepsinin bir şekilde devletimiz icabına bakacaktır diye düşünüyorum."

Devlet büyüklerinin Necmettin öğretmenin fotoğrafını profil fotoğrafı yapması hakkında görüşleri sorulan Yılmaz, "Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye sesimizi duyurmak istiyor, tüm Türkiye'nin yanımızda olduğunu her zaman düşünüyor, her zaman inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, anne-babasının Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle karantinada oldukları için kabir başına gelemediklerini belirterek, "Sağlığımız açısından bugün de onlarsız geçti. Onların da herkese selamlarını iletiyorum." dedi.