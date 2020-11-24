Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

24.11.2020 13:03
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı, System.String[]

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ile Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

İl Müftüsü Metin Şener tarafından okunan duanın ardından Taşbilek çifti, şehit Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı.

Vali Taşbilek, şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Taşbilek, burada gazetecilere, toplumun bütün kesimlerinin geldikleri noktada en önemli değerlerin öğretmenler olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Şehit Necmettin öğretmeni her sene olduğu gibi Öğretmenler Günü'nde kabri başında ziyaret etmek istediklerini dile getiren Taşbilek, "Tekrar Necmettin öğretmenimize, Aybüke öğretmenimize, milletimizin birliği uğruna şehit olan bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ayrıca vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz ile sohbet de eden Vali Taşbilek, şöyle konuştu:

"Necmettin'imiz, Aybüke'miz, diğer bütün öğretmenlerimiz, vatanın birliği, beraberliği uğruna can veren diğer bütün şehitlerimiz, hepsi birer bayrak olarak semada dalgalanmakta. Onların gölgesinde bu millet huzurla umutla güvenle oturmakta. Biz minnettarız şehitlerimize. Sizin şahsınızda anne babanızla maalesef rahatsızlıkları nedeniyle burada olamadıkları için telefonla görüştüm. Kardeşimize hem rahmet diledim hem hatırlarını sordum. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

"Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum"

Ahmet Yılmaz ise kardeşinin şehadetinin dördüncü yılında buruk bir Öğretmenler Günü geçirdiklerini kaydederek, "Hiç kimse bunu bize anımsatmıyor, yokluğunu aratmıyor. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kardeşinin her zaman paylaşmayı seven, öğrencilerine en yakın şekilde davranmaya çalışan, her zaman eğitimi, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen bir kişi olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terör mensubu olan kişiyi devletimiz bir şekilde imha etmiştir. Teröristlere Allah göz açtırmasın. Allah devletimizden razı olsun. Onlara taziyeye giden diğer siyasi partileri kınıyorum. Bu bir vatan hainliğidir. Ailem adına hor görüyoruz, hepsinin bir şekilde devletimiz icabına bakacaktır diye düşünüyorum."

Devlet büyüklerinin Necmettin öğretmenin fotoğrafını profil fotoğrafı yapması hakkında görüşleri sorulan Yılmaz, "Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye sesimizi duyurmak istiyor, tüm Türkiye'nin yanımızda olduğunu her zaman düşünüyor, her zaman inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, anne-babasının Kovid-19 rahatsızlığı nedeniyle karantinada oldukları için kabir başına gelemediklerini belirterek, "Sağlığımız açısından bugün de onlarsız geçti. Onların da herkese selamlarını iletiyorum." dedi.

Öğretmenler Günü, Ahmet Yılmaz, Gümüşhane, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 80 kelimelik "Koronavirüs Sözlüğü" hazırladı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor         
10:53
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei