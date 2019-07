Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz mezarı başında anıldı

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2. yılında kabri başında anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 2. yılında kabri başında anıldı.



İlçeye bağlı Demirkapı köyünde Torul Kaymakamı Onur Aykaç, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz ile meslektaşlarının katıldığı etkinlikte ilk olarak şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Mezarının dibine gül fidanı dikilen etkinliğin ardından köy kahvehanesinde şehit öğretmenin babasına Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafının yer aldığı posta pulu, kardeşine ise Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.



Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına oluşturulan bahçede fidan dikiminin de gerçekleştirildiği etkinlikte konuşan Torul Kaymakamı Onur Aykaç, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı sadece burada toplananlar değil bütün Türkiye ve bütün İslam coğrafyasının hayırla ve minnetle yad ettiğini belirterek, "Defnedilişinin 2.yılında mezarı başında şehit öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimiz inşallah Allah katında şehitler zümresine dahil olmuştur. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Şehidimizin ailesi bundan sonra bizim ailemizdir. Onların her isteği bizim başımızın üzerindedir. Allah onlardan razı olsun ki Necmettin öğretmen gibi bir evlat yetiştirdiler. Ne yaparsak yapalım bizler Necmettin öğretmenin ulaştığı makama ulaşamayacağız. Allah inşallah ona nasip ettiği şehadet mertebesini birgün bizlere de nasip eder. O batıla o teröre o haksızlığa karşı dimdik durmuştur, o haksızlığa taviz vermemiştir. Bunun da bedelini şehadete yürüyerek ödemiştir" dedi.



"Türkiye'nin her tarafında bu teröre, bu zulme, bu vatan hainlerine dur diyecek binlerce Ulubatlı Hasanımız var"



Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise vatanın sürekliliği için hayatını feda etmiş, şehitlik mertebesine ulaşmış Necmettin Yılmaz ve onun gibilerden Allah razı olsun diyerek, "Her zaman bu vatanın teröre, vatan hainlerine karşı şehit olacak binlerce ordusu vardır. Zamanında Ulubatlı Hasan İstanbul'un surlarına bayrağını dikerken bir tane Ulubatlı Hasan vardı ama şimdi Türkiye'nin her tarafında bu teröre, bu zulme, bu vatan hainlerine dur diyecek binlerce Ulubatlı Hasanımız var. Allah onlardan ve Necmettin öğretmenden razı olsun. Allah inşallah bu değerli makamı bizlere de nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da geleceğin en önemli unsuru olan çocukların hayata hazırlanmasında çok büyük katkısı olan öğretmenlerin şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın bıraktığı bu mücadeleyi devam ettireceğini belirterek, "Şehidimiz bir ışık gibi geleceğe yön veren bir mücadelenin içerisinde kendisi şehadet makamına ulaşırken tüm eğitim camiası olarak bu bilinç ve sorumlulukla şehidimizin kaldığı noktadan itibaren çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, ettireceğiz" şeklinde konuştu.



"İyi ki böyle bir milletin evladıyım ben"



Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise "İyi ki böyle bir milletin evladıyım ben. Necmettin de öyle bir evladımızdı. Nice Necmettinler yetiştirdi bu millet. Yetiştirmeye de devam edecek. Sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Bu milletin sırtı yere gelmez sizler varken. Bu savaş hak ve batıl savaşı. Duracak da değil. İnşallah Rabbim ayağımızı hak yolunda sabit kılar" diye konuştu.



2016 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulunda göreve başlayan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 8 aylık öğretmen iken 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken, Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde PKK'lı teröristler tarafından aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdükten sonra cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi. - GÜMÜŞHANE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı