Son Dakika Haberleri: Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'ndan Kızılay'a ziyaret
Son Dakika Güncel Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'ndan Kızılay'a ziyaret - Son Dakika

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'ndan Kızılay'a ziyaret

6 saat önce

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürü Lütfiye Sertdamar ile öğretmenler, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesini ziyaret etti.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'ndan Kızılay'a ziyaret, System.String[]

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürü Lütfiye Sertdamar ile öğretmenler, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesini ziyaret etti.

Sertdamar, Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul müdürü ve öğretmenler topladıkları kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Kızılay'a bağışladı.

Tekirdağ Şube Başkanı Çizen, ziyaret için Sertdamar ve öğretmenlere teşekkür ederek, bağışların ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğini belirtti.

Türk Kızılayı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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