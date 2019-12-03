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Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'ndan Kızılay'a ziyaret
6 saat önce
Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürü Lütfiye Sertdamar ile öğretmenler, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:26 Kaynak: AA
Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürü Lütfiye Sertdamar ile öğretmenler, Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesini ziyaret etti.
Sertdamar, Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Okul müdürü ve öğretmenler topladıkları kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Kızılay'a bağışladı.
Tekirdağ Şube Başkanı Çizen, ziyaret için Sertdamar ve öğretmenlere teşekkür ederek, bağışların ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğini belirtti.
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