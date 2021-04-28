Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesini isteyen dernekten açıklama - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir liseye şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verilmesi kararının iptalini isteyen Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneğinin Başkanı Hasan İleri, "Eğitim kurumlarına şehitlerin isimleri verilebilir buna karşı değiliz yalnız eğitim kurumlarının ismini değiştirmekle ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelik 2017 yılının 24 Haziran'ında Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. O yönetmelikte şehrin hafızasına yerleşmiş olan eğitim kurumlarının isminin değiştirilemeyeceği belirtiliyor." dedi.

İleri, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit Lisesinin 65 yıllık bir kurum olduğunu ve Edremitliler tarafından bu şekilde benimsendiğini söyledi.

Şehit öğretmen Yalçın'ın adının, yeni yapılan liselere veya kurumlara verilmesinin daha doğru olduğunu savunan İleri, "Eğitim kurumlarına şehitlerin isimleri verilebilir buna karşı değiliz yalnız eğitim kurumlarının ismini değiştirmekle ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelik 2017 yılının 24 Haziran'ında Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. O yönetmelikte şehrin hafızasına yerleşmiş olan eğitim kurumlarının isminin değiştirilemeyeceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

İleri, Edremit Lisesi isminin 2010 yılında da Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini fakat o dönemde yönetmelik bulunmadığını anlattı.

Hasan İleri, şöyle konuştu:

"Derneğimiz o zaman da faaliyette olsaydı, biz ona da itiraz eder sadece Edremit Lisesinin kalmasını isterdik. Bu bizim bir yasal hakkımız. Bunun şehitlikle bir ilgisi yok, şehitler başımızın üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerle kurulmuştur. Şehitleri, gazileri, Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ü birbirinden ayırmak mümkün değil. Atatürkçü bir insan şehitlere karşı olamaz. Eğer mahkeme 'Bu yönetmeliği tanımıyorum, okulun ismi aynı kalacaktır' derse o da onun bileceği bir iştir. Derneğimizin yönetim kurulu da benimle aynı görüşte. Üyelerimiz de aşağı yukarı aynı düşünüyor."