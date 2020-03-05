Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Burhaniye'de gündüz bakımevine verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Burhaniye'de gündüz bakımevine verildi - Son Dakika

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Burhaniye'de gündüz bakımevine verildi

6 saat önce

Burhaniye Belediye Meclisinin aldığı kararla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı ilçede gündüz bakımevine verildi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Burhaniye'de gündüz bakımevine verildi, System.String[]

Burhaniye Belediye Meclisinin aldığı kararla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı ilçede gündüz bakımevine verildi.

Burhaniye Belediye Meclisinin mart ayı oturumu, İdlib şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Toplantıda gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülen Ahmet Akın Kültür Merkezi içinde hizmete girecek gündüz çocuk bakımevinin adının, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Yalçın'ın adını Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Burhaniye'de de bir eğitim yuvasında yaşatacaklarını belirtti.

Burhaniye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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