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Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı

7 saat önce

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.

Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı, System.String[]

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki anma etkinliğine, Temizkan'ın yakınlarının yanı sıra, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Müftüsü Ali Can ve vatandaşlar katıldı.

Temizkan'ın kabri başında dualar okundu.

Mazgirt, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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