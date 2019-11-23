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Şehit öğretmen Temizkan, mezarı başında anıldı
7 saat önce
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, öğretmenlik yaptığı dönemde 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Buminhan Temizkan, mezarı başında anıldı.
Yenice Mahallesi'ndeki anma etkinliğine, Temizkan'ın yakınlarının yanı sıra, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Müftüsü Ali Can ve vatandaşlar katıldı.
Temizkan'ın kabri başında dualar okundu.
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